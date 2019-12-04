Чиновників України каратимуть за неефективність

Аня Мартинюк 04 грудня 2019, 12:08

Олексій Гончарук анонсував зміни у 2020 році. За його словами, чиновників, які саботують роботу, звільнятимуть.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вирішив карати чиновників, які працюють неефективно. Покарання для таких просте – зняття з посади. Слова прем’єр-міністр навели у прес-службі Кабміну.

«Тих чиновників, які не показуватимуть результатів, звільнятимуть з посади», - заявив він.

Гончарук наголосив, що з 2020 року системна оцінка ефективності роботи чиновників дозволить побачити, «хто працює на результат, а хто саботує роботу та потребує заміни». Відповідний законопроект «Про затвердження Порядку та Методики експериментального проведення моніторингу та оцінки ефективності голів ОДА, Київської та Севастопольської МДА» уже підготовлений.