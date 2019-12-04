Чиновників України каратимуть за неефективність

Ціни на лікування у США шокували навіть британців (ВІДЕО) 12:43
В Чернівецькій області платять найменшу зарплату - міністр 09:37
Українцям дозволили ввозити «брудні євробляхи» до 2025 року 08:18
Для Марини Порошенко 700 млн грн виявилось за мало для її фонду (ВІДЕО) 07:43
У РФ відреагували на слова Зеленського про донбасівців 15:42
Рівненська культуристка опинилась у півфіналі Чемпіонату світу з фітнесу 14:51
Вбивство сина депутата: Затриманим повідомили про підозру 12:54
Америці порадили допомогти Україні визнати Крим російським 08:29
В Іспанії ялинку прикрасили діамантами вартістю $15 млн 07:58
Олексій Гончарук анонсував зміни у 2020 році. За його словами, чиновників, які саботують роботу, звільнятимуть.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вирішив карати чиновників, які працюють неефективно. Покарання для таких просте – зняття з посади. Слова прем’єр-міністр навели у прес-службі Кабміну.
«Тих чиновників, які не показуватимуть результатів, звільнятимуть з посади», - заявив він.
Гончарук наголосив, що з 2020 року системна оцінка ефективності роботи чиновників дозволить побачити, «хто працює на результат, а хто саботує роботу та потребує заміни». Відповідний законопроект «Про затвердження Порядку та Методики експериментального проведення моніторингу та оцінки ефективності голів ОДА, Київської та Севастопольської МДА» уже підготовлений.
12:43: Ціни на лікування у США шокували навіть британців (ВІДЕО)
09:37: В Чернівецькій області платять найменшу зарплату - міністр
08:18: Українцям дозволили ввозити «брудні євробляхи» до 2025 року
07:43: Для Марини Порошенко 700 млн грн виявилось за мало для її фонду (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.