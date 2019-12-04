У Раді поставили на місце порохолюбку Геращенко

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Активна депутатка ПЄС Ірина Геращенко отримала попередження від спікера Дмитра Разумкова.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 грудня, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков поставив на місце представницю партії Петра Порошенка «Європейська солідарність». Мова йде про одіозного нардепа Ірину Геращенко.
Політик звинуватила представників президентської фракції у тому, що статус учасника бойових дій можуть отримати бойовики та сепаратисти.
«У нас тут “голубі міра” з “колорадськими значками” під вишиванками, які засіли у перших рядах, протягують поправки», - пролунало з її вуст.
На ці слова Разумков відреагував наступним чином. Він відключив її мікрофон та заявив, що «якщо ще раз будуть заяви про “колорадські значки” та свастику чи про інші атрибути, – буде інше ставлення».
Після цього песівці дозволили виступити.
12:43: Ціни на лікування у США шокували навіть британців (ВІДЕО)
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