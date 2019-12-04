У Раді поставили на місце порохолюбку Геращенко

Аня Мартинюк 04 грудня 2019, 11:33

Активна депутатка ПЄС Ірина Геращенко отримала попередження від спікера Дмитра Разумкова.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 грудня, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков поставив на місце представницю партії Петра Порошенка «Європейська солідарність». Мова йде про одіозного нардепа Ірину Геращенко.

Політик звинуватила представників президентської фракції у тому, що статус учасника бойових дій можуть отримати бойовики та сепаратисти.

«У нас тут “голубі міра” з “колорадськими значками” під вишиванками, які засіли у перших рядах, протягують поправки», - пролунало з її вуст.

На ці слова Разумков відреагував наступним чином. Він відключив її мікрофон та заявив, що «якщо ще раз будуть заяви про “колорадські значки” та свастику чи про інші атрибути, – буде інше ставлення».

Після цього песівці дозволили виступити.