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Тимофій Милованов вирішив перечислити області України з найнижчими зарплатами. Таких він виділив 5.
Новину передає «Преса України».
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільгосппідприємства Тимофій Милованов розповів, у яких регіонах України працівники отримують найменшу заробітну плату.
У соцмережі він зазначив, що середня зарплата в розмірі 7 885 гривень – в Чернівецькій області. Трохи більше в Херонській, Тернопільській та Чернігівській - 8 020 гривень, 8 098 гривень та 8 130 гривень відповідно. Ще трохи більше, 8 222 гривень на місяць в середньому платять у Кіровоградській області.
Тим не менше, більше деталей, зокрема, за який період робився аналіз, Милованов не надав.
09:37: В Чернівецькій області платять найменшу зарплату - міністр
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