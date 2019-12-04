В Чернівецькій області платять найменшу зарплату - міністр

Аня Мартинюк 04 грудня 2019, 09:37

Тимофій Милованов вирішив перечислити області України з найнижчими зарплатами. Таких він виділив 5.

Новину передає «Преса України».

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільгосппідприємства Тимофій Милованов розповів, у яких регіонах України працівники отримують найменшу заробітну плату.

У соцмережі він зазначив, що середня зарплата в розмірі 7 885 гривень – в Чернівецькій області. Трохи більше в Херонській, Тернопільській та Чернігівській - 8 020 гривень, 8 098 гривень та 8 130 гривень відповідно. Ще трохи більше, 8 222 гривень на місяць в середньому платять у Кіровоградській області.

Тим не менше, більше деталей, зокрема, за який період робився аналіз, Милованов не надав.