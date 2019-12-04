Батьку першої леді України знайшли цікаву роботу

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Найрідніші президента України люди починають отримувати роботу у політичній сфері. Зокрема, місце знайшлось батьку Олени Зеленської.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що Володимир Кияшко, тесть президента України Володимира Зеленського, тепер працюватиме помічником депутата. Так, він допомагатиме представнику президентської фракції «Слуга народу» Олегу Бондаренку.
Останній дав коментар з цього приводу. За його словами, батько Олени Зеленської займається темою переробки промислових відходів в дорожнє покриття. Він особливо наголосив, що Кияшко працює на громадських засадах.
«Для мене Володимир Кияшко - це не батько першої леді. Для мене він в першу чергу фахівець з питань екології та забруднення навколишнього середовища, і саме цим він у мене займається як помічник. Він допомагає мені в місті Кривий Ріг, фактично він є моїм представником», - пояснив народний обранець.
Олег Бондаренко також зауважив, що Володимир Кияшко – не професійний еколог, однак відповідні знання він має. Батько Олени Зеленської начебто сам запропонував свою допомогу Бонаренку.
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