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Белла Хадід продемонструвала феноменальну статуру

Аня Мартинюк 04 грудня 2019, 08:43
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Белла Хадід продемонструвала феноменальну статуру

Белла Хадід не змогла залишитися непоміченою у Майямі. Так, вона показала крихітне тіло у такому ж крихітному купальнику.

Новину передає «Преса України».

23-річна Белла Хадід була помічена під час відпочинку у Майамі. А саме в одному з готелів. Зірка подіуму красувалася у крихітному купальнику бікіні. Для компанії вона взяла з собою подруг.

«Леді можна розгледіти, що купальник барвистий. Він такий маленький», - прокоментували у Мережі.

Нагадаємо, раніше Белла Хадід була названа «Моделлю 2019 року».

 

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