Белла Хадід продемонструвала феноменальну статуру

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Белла Хадід не змогла залишитися непоміченою у Майямі. Так, вона показала крихітне тіло у такому ж крихітному купальнику.
Новину передає «Преса України».
23-річна Белла Хадід була помічена під час відпочинку у Майамі. А саме в одному з готелів. Зірка подіуму красувалася у крихітному купальнику бікіні. Для компанії вона взяла з собою подруг.
«Леді можна розгледіти, що купальник барвистий. Він такий маленький», - прокоментували у Мережі.
Нагадаємо, раніше Белла Хадід була названа «Моделлю 2019 року».
09:37: В Чернівецькій області платять найменшу зарплату - міністр
08:18: Українцям дозволили ввозити «брудні євробляхи» до 2025 року
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