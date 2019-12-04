Українцям дозволили ввозити «брудні євробляхи» до 2025 року

Аня Мартинюк 04 грудня 2019, 08:18

З 2025 року українці зможуть ввозити з-за кордону авто виключно Євро-6 екостандарту. До цього часу вони зможуть безперешкодно привозити «євробляхи».

Новину передає «Преса України».

Вчора ввечері, 3 грудня, народні обранці України дали зелене світло Закону щодо міжнародних екологічних вимог для деяких транспортних засобів. Він дозволяє ввозити в Україну автомобілі на європейській реєстрації нижче рівня ЄВРО-6.

Нагадаємо, раніше в Україні хотіли перейти на стандарт Євро-6 у 2020 році, однак ввезення «євро блях» відстрочили до 2025 року. З 1 січня 2025 року автівки, ввезені з-за кордону повинні відповідати еконормам не нижче рівня Євро-6.

Довідка: Євро-6 — це екостандарт, мета якого регулювати вміст шкідливих речовин у вихлопних газах.