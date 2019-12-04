Для Марини Порошенко 700 млн грн виявилось за мало для її фонду (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 04 грудня 2019, 07:43

Дружина Петра Порошенка Марина запевнила, що 700 млн грн українських платників податків – для неї мало. Так вона прокоментувала виділення з держбюджету коштів для її фонду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 грудня, стало відомо, колишня перша леді України Марина Порошенко прокоментувала виділення з держбюджету 700 млн грн для її Українського культурного фонду. За її словами, сума не така вже й велика.

«Повірте, мені, що в порівнянні з іншими країнами це дуже маленька сума, яка повинна виділятися на підтримку культури і мистецтва в державі, яка хоче бути незалежною, пишатися своєю культурною, національною спадщиною ... І тому давати якусь оцінку виділеним коштам я б не рекомендувала», - зазначила дружина політика, чиї статки протягом останніх 5 років на тлі війни в країні колосально зросли.

Марина Порошенко зауважила, що за півтора року її фонд підтримав близько 700 проектів. Тим не менше, жодного з них для прикладу вона назвати не змогла.