У Бучі Porsche перекинув маршрутку (ВІДЕО)

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У Бучі сталась смертоносна ДТП. Загинули пасажири маршрутки, яка зіткнулась з авто Porsche.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 3 грудня, у Бучі, Київська область, відбулось зіткнення автомобіля Porsche та маршрутного автобуса. Двоє пасажирів маршрутки загинули та ще 3 госпіталізовані.
У прес-службі ГУ Нацполіціі в Київській області повідомили, що водій Porsche виїжджав з другорядної дороги. На фото, представлених поліцією, видно, що маршрутка перекинулась. На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група.
«Водій автомобіля Porsche не надав перевагу маршрутці та в‘їхав у їй у бік. Внаслідок зіткнення маршрутка перекинулася», - додали у спільноті «Київ Оперативний».
Також з'явилось відео з місця події.
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