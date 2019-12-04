У Бучі Porsche перекинув маршрутку (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 04 грудня 2019, 07:06

У Бучі сталась смертоносна ДТП. Загинули пасажири маршрутки, яка зіткнулась з авто Porsche.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 3 грудня, у Бучі, Київська область, відбулось зіткнення автомобіля Porsche та маршрутного автобуса. Двоє пасажирів маршрутки загинули та ще 3 госпіталізовані.

У прес-службі ГУ Нацполіціі в Київській області повідомили, що водій Porsche виїжджав з другорядної дороги. На фото, представлених поліцією, видно, що маршрутка перекинулась. На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група.

«Водій автомобіля Porsche не надав перевагу маршрутці та в‘їхав у їй у бік. Внаслідок зіткнення маршрутка перекинулася», - додали у спільноті «Київ Оперативний».

Також з'явилось відео з місця події.