Українці не повірили сльозам Ані Лорак

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Нещодавно гастролерша Ані Лорак прибула у Київ для підзаробітку. Під час виступу публіка зустріла її тепло, що розчулило артистку до сліз. Тим не менше, інтернет-спільнота цих сліз не оцінила.
Новину передає «Преса України».
Користувачі Фейсбук та Інстаграм розкритикували українську артистку Ані Лорак, яка прибула до Києва для участі у новорічному шоу. Як відомо, Кароліна Куєк, справжнє ім'я знаменитості, розплакалась.
Так, інтернет-спільнота нагадала артистці, яка будує кар'єру у Росії, що вона не бачила сліз матерів загиблих військовослужбовців.
«Повія вона з мордору», - відзначили у Мережі.
«Все одно перед ким трясти задом, сьогодні перед нашими захисниками, а завтра перед тими, хто їх вбивав», - з'явилось у коментарях.
15:42: У РФ відреагували на слова Зеленського про донбасівців
14:51: Рівненська культуристка опинилась у півфіналі Чемпіонату світу з фітнесу
12:54: Вбивство сина депутата: Затриманим повідомили про підозру
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