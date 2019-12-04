Українці не повірили сльозам Ані Лорак

Аня Мартинюк 04 грудня 2019, 06:34

Нещодавно гастролерша Ані Лорак прибула у Київ для підзаробітку. Під час виступу публіка зустріла її тепло, що розчулило артистку до сліз. Тим не менше, інтернет-спільнота цих сліз не оцінила.

Новину передає «Преса України».

Користувачі Фейсбук та Інстаграм розкритикували українську артистку Ані Лорак, яка прибула до Києва для участі у новорічному шоу. Як відомо, Кароліна Куєк, справжнє ім'я знаменитості, розплакалась.

Так, інтернет-спільнота нагадала артистці, яка будує кар'єру у Росії, що вона не бачила сліз матерів загиблих військовослужбовців.

«Повія вона з мордору», - відзначили у Мережі.

«Все одно перед ким трясти задом, сьогодні перед нашими захисниками, а завтра перед тими, хто їх вбивав», - з'явилось у коментарях.