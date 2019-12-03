Україна та Росія підписали черговий договір

Аня Мартинюк 03 грудня 2019, 16:09

Укртранснафта» та «Транснефть» вирішили продовжити договір про транзит російської нафти через українську територію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що Україна та Росія підписали договір про транзит нафти через українську територію. А саме АТ «Укртранснафта» та ПАТ «Транснефть». Подія відбулась у Загребі, Хорватія. Так, договір продовжує дію попереднього аналогічного на десять років.

Договір буде чинним до 1 січня 2030 року.

«Окрім пролонгації договору, додаткова угода між АТ "Укртранснафта" і ПАТ "Транснефть" актуалізує низку її положень з врахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні», - зазначили в «Укртранснафті».