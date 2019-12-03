Україна та Росія підписали черговий договір

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Укртранснафта» та «Транснефть» вирішили продовжити договір про транзит російської нафти через українську територію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що Україна та Росія підписали договір про транзит нафти через українську територію. А саме АТ «Укртранснафта» та ПАТ «Транснефть». Подія відбулась у Загребі, Хорватія. Так, договір продовжує дію попереднього аналогічного на десять років.
Договір буде чинним до 1 січня 2030 року.
«Окрім пролонгації договору, додаткова угода між АТ "Укртранснафта" і ПАТ "Транснефть" актуалізує низку її положень з врахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні», - зазначили в «Укртранснафті».
15:42: У РФ відреагували на слова Зеленського про донбасівців
14:51: Рівненська культуристка опинилась у півфіналі Чемпіонату світу з фітнесу
12:54: Вбивство сина депутата: Затриманим повідомили про підозру
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