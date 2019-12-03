У РФ відреагували на слова Зеленського про донбасівців 15:42
Рівненська культуристка опинилась у півфіналі Чемпіонату світу з фітнесу 14:51
Вбивство сина депутата: Затриманим повідомили про підозру 12:54
Америці порадили допомогти Україні визнати Крим російським 08:29
В Іспанії ялинку прикрасили діамантами вартістю $15 млн 07:58
Затримано підозрюваних у вбивстві 3-річного сина депутата 13:57
Зеленського попросили зробити неможливе – заборонити продаж Apple в Україні 13:05
У 2020 році Apple змилується над прихильниками своєї марки 11:35
9 декабря Путин, Меркель и Макрон отправят из Парижа в Киев истерзанный политический труп президента Зе 09:47
Не впевнена, що є кому розслідувати вбивство у Києві - Влащенко 08:50
Марія Захарова звинуватила керівництво України у тому, що жителі Донбасу «були втрачені».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 грудня, офіційний представник МЗС Марія Захарова відреагувала на заяву українського лідера Володимира Зеленського. Як відомо, останній запропонував прихильникам РФ покинути Україну. Відповідну заяву президент України зробив під час інтерв’ю для видання Spiegel.
Він також наголосив, що боротиметься за людей, які збилися зі шляху.
«Це не люди загубилися, а держава загубилося, а потім і людей втратила! І відправлені з Києва на «пошук» людей танки їх не знайдуть. Гарантуйте жителям їх права, і вони знайдуться самі», - зазначила вона у соцмережі.
Захарова також вважає, що жителі окупованого Донбасу не зі своєї волі не брали участь у цьогорічних президентських виборах.
15:42: У РФ відреагували на слова Зеленського про донбасівців
14:51: Рівненська культуристка опинилась у півфіналі Чемпіонату світу з фітнесу
12:54: Вбивство сина депутата: Затриманим повідомили про підозру
08:29: Америці порадили допомогти Україні визнати Крим російським
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.