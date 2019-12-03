У РФ відреагували на слова Зеленського про донбасівців

Аня Мартинюк 03 грудня 2019, 15:42

Марія Захарова звинуватила керівництво України у тому, що жителі Донбасу «були втрачені».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 грудня, офіційний представник МЗС Марія Захарова відреагувала на заяву українського лідера Володимира Зеленського. Як відомо, останній запропонував прихильникам РФ покинути Україну. Відповідну заяву президент України зробив під час інтерв’ю для видання Spiegel.

Він також наголосив, що боротиметься за людей, які збилися зі шляху.

«Це не люди загубилися, а держава загубилося, а потім і людей втратила! І відправлені з Києва на «пошук» людей танки їх не знайдуть. Гарантуйте жителям їх права, і вони знайдуться самі», - зазначила вона у соцмережі.

Захарова також вважає, що жителі окупованого Донбасу не зі своєї волі не брали участь у цьогорічних президентських виборах.