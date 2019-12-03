Рівненська культуристка опинилась у півфіналі Чемпіонату світу з фітнесу

Аня Мартинюк 03 грудня 2019, 14:51

Марія Вернюк здійснила свою мрію. Фітнес-бікіні взяла участь у Чемпіонату світу з фітнесу та показала хороший результат.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що культуристка з Рівного Марія Вернюк за результатами Чемпіонату світу з фітнесу потрапила до півфіналу. Так, жінка-бодібілдер посіла дев'яте місце. Про це вона написала у соцмережі.

«Моя мрія здійснена, я виспупила на Чемпіонаті світу! Я потрапила у півфінал, посіла 9 місце серед найкращих спортсменів країн Європи, Азії, Америки та інших», - зазначила вона.

Фітнес-бікіні також подякувала усім, хто її підтримав.

Як повідомлялось раніше, мережу вразила жінка-бодібілдер з РФ Наталія Кузнєцова, яка завдяки стероїдам прокачала тіло та стала шалено популярною.