Рівненська культуристка опинилась у півфіналі Чемпіонату світу з фітнесу

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Марія Вернюк здійснила свою мрію. Фітнес-бікіні взяла участь у Чемпіонату світу з фітнесу та показала хороший результат.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що культуристка з Рівного Марія Вернюк за результатами Чемпіонату світу з фітнесу потрапила до півфіналу. Так, жінка-бодібілдер посіла дев'яте місце. Про це вона написала у соцмережі.
«Моя мрія здійснена, я виспупила на Чемпіонаті світу! Я потрапила у півфінал, посіла 9 місце серед найкращих спортсменів країн Європи, Азії, Америки та інших», - зазначила вона.
Фітнес-бікіні також подякувала усім, хто її підтримав.
Як повідомлялось раніше, мережу вразила жінка-бодібілдер з РФ Наталія Кузнєцова, яка завдяки стероїдам прокачала тіло та стала шалено популярною.
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