У Харкові біля дверей бутіка повісили тварину

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У Харкові невідомі принесли та повісили під стіни модного магазину вівцю. Тварині роздерли живіт.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що у Харкові невідомі розмістили біля стін елітного бутіка, що на вулиці Маяковського, вівцю. Як зазначається, у тварини був роздертий живіт. За даними місцевих ЗМІ, магазин продає хутряні вироби. Про подію поліції повідомили о 7:30.
Інформацію про подію занесли в Єдиний облік Київського відділу поліції. Всі обставини події та мотиви зловмисників встановлюються.
«Чим краще ті, хто вивісив труп від тих, хто торгує хутром? Абсолютна рівність!» - прокоментували тим часом у Мережі.
«Схоже, конкуренти», - припустила інтернет-спільнота.
«І кому ж ця ХУТРОВА АНАСТАСІЯ так насолила, а?!» - з’явилось у коментарях.
До слова, 30 листопада у Харкові невідомі відкрили вогонь по магазину з сумками та валізами на вулиці Сумська, 108. За даними місцевих ЗМІ, куля також поцілила в задні двері чорного BMW, який був припаркований неподалік.
12:54: Вбивство сина депутата: Затриманим повідомили про підозру
08:29: Америці порадили допомогти Україні визнати Крим російським
07:58: В Іспанії ялинку прикрасили діамантами вартістю $15 млн
13:57: Затримано підозрюваних у вбивстві 3-річного сина депутата
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