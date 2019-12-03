У Харкові біля дверей бутіка повісили тварину

Аня Мартинюк 03 грудня 2019, 14:07

У Харкові невідомі принесли та повісили під стіни модного магазину вівцю. Тварині роздерли живіт.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що у Харкові невідомі розмістили біля стін елітного бутіка, що на вулиці Маяковського, вівцю. Як зазначається, у тварини був роздертий живіт. За даними місцевих ЗМІ, магазин продає хутряні вироби. Про подію поліції повідомили о 7:30.

Інформацію про подію занесли в Єдиний облік Київського відділу поліції. Всі обставини події та мотиви зловмисників встановлюються.

«Чим краще ті, хто вивісив труп від тих, хто торгує хутром? Абсолютна рівність!» - прокоментували тим часом у Мережі.

«Схоже, конкуренти», - припустила інтернет-спільнота.

«І кому ж ця ХУТРОВА АНАСТАСІЯ так насолила, а?!» - з’явилось у коментарях.

До слова, 30 листопада у Харкові невідомі відкрили вогонь по магазину з сумками та валізами на вулиці Сумська, 108. За даними місцевих ЗМІ, куля також поцілила в задні двері чорного BMW, який був припаркований неподалік.