Мессі взяв свій шостий «Золотий м'яч»

Аня Мартинюк 03 грудня 2019, 13:28

Ліонель Мессі обігнав Вірджіла ван Дейка та Кріштіану Роналду за кількістю очок, які визначили переможця «Золотого м’яча».

Новину передає «Преса України».

Форвард «Барселони» Ліонель Мессі в рекордний шостий раз отримав «Золотого м’яча». Як відомо, аргентинський футболіст набрав 686 очок, що на 7 пунктів більше, ніж у захисника «Ліверпуля» Вірджіла ван Дейка всього в сім пунктів. Третя сходинка дісталась форварду «Ювентуса» Кріштіану Роналду. У нього 476 очок.

Як відомо, Мессі вперше виграв нагороду в 2009 році, але не вигравав її з 2015 року. До слова, раніше Ліонель Мессі в інтерв’ю зазначав, що спостерігаючи за тим, як в 2017 році нагороду взяв Кріштіану Роналду, йому було боляче.

«Мені приємно отримати нагороду зараз», - додав він.