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Мессі взяв свій шостий «Золотий м'яч»

Аня Мартинюк 03 грудня 2019, 13:28
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Мессі взяв свій шостий «Золотий м'яч»

Ліонель Мессі обігнав Вірджіла ван Дейка та Кріштіану Роналду за кількістю очок, які визначили переможця «Золотого м’яча».

Новину передає «Преса України».

Форвард «Барселони» Ліонель Мессі в рекордний шостий раз отримав «Золотого м’яча». Як відомо, аргентинський футболіст набрав 686 очок, що на 7 пунктів більше, ніж у  захисника «Ліверпуля» Вірджіла ван Дейка всього в сім пунктів. Третя сходинка дісталась форварду «Ювентуса» Кріштіану Роналду. У нього 476 очок.

Як відомо, Мессі вперше виграв нагороду в 2009 році, але не вигравав її з 2015 року. До слова, раніше Ліонель Мессі в інтерв’ю зазначав, що спостерігаючи за тим, як в 2017 році нагороду взяв Кріштіану Роналду, йому було боляче.

«Мені приємно отримати нагороду зараз», - додав він.

 

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