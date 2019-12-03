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Стало відомо, що затриманим чоловікам, які відкрили вогонь по авто В'ячеслава Соболєва та вбили його сина, повідомлено про підозру.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що затриманим, які відкрили вогонь по автомобілю депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва повідомили про підозру. Відповідну інформацію надали у прес-службі МВС.
«Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України», - зазначили у прес-службі відомства.
Тепер зловмисники в разі доведення їх провини можуть сісти за грати на термін до 15 років або довічно. Тим часом у прокуратурі Києва додали, що підозрювані діяли на замовлення невстановленої особи. Вони розробили план вбивства Соболєва. За даними слідства, вбивці мали зробити прицільний постріл з балкона готельної кімнати.
12:54: Вбивство сина депутата: Затриманим повідомили про підозру
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