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Мережу насмішив двійник Яценюка (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 03 грудня 2019, 12:22
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Мережу насмішив двійник Яценюка (ВІДЕО)

Арсеній Яценюк відійшов від політичних справ в Україні. Принаймні, на публіці він з'являється рідше. Тому поява схожого на політика чоловіка викликала бурхливу реакцію у Мережі.

Новину передає «Преса України».

Українська інтернет-спільнота активно обговорює та ділиться відео, на якому схожий на Арсенія Яценюка чоловік стоїть з відеокамерою. Автор відео - військовий ЗСУ Анатолій Штефан.

Так, останній пожартував, що особа на відео це або двійник Арсенія Яценюка, або ж політик змінив професію.

«Бороду збрив...щось лихе замислив...))», - з’явилось у коментарях.


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