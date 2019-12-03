Мережу насмішив двійник Яценюка (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 03 грудня 2019, 12:22

Арсеній Яценюк відійшов від політичних справ в Україні. Принаймні, на публіці він з'являється рідше. Тому поява схожого на політика чоловіка викликала бурхливу реакцію у Мережі.

Новину передає «Преса України».

Українська інтернет-спільнота активно обговорює та ділиться відео, на якому схожий на Арсенія Яценюка чоловік стоїть з відеокамерою. Автор відео - військовий ЗСУ Анатолій Штефан.

Так, останній пожартував, що особа на відео це або двійник Арсенія Яценюка, або ж політик змінив професію.

«Бороду збрив...щось лихе замислив...))», - з’явилось у коментарях.