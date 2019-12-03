Мережу насмішив двійник Яценюка (ВІДЕО)

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Арсеній Яценюк відійшов від політичних справ в Україні. Принаймні, на публіці він з'являється рідше. Тому поява схожого на політика чоловіка викликала бурхливу реакцію у Мережі.
Новину передає «Преса України».
Українська інтернет-спільнота активно обговорює та ділиться відео, на якому схожий на Арсенія Яценюка чоловік стоїть з відеокамерою. Автор відео - військовий ЗСУ Анатолій Штефан.
Так, останній пожартував, що особа на відео це або двійник Арсенія Яценюка, або ж політик змінив професію.
«Бороду збрив...щось лихе замислив...))», - з’явилось у коментарях.
08:29: Америці порадили допомогти Україні визнати Крим російським
07:58: В Іспанії ялинку прикрасили діамантами вартістю $15 млн
13:57: Затримано підозрюваних у вбивстві 3-річного сина депутата
13:05: Зеленського попросили зробити неможливе – заборонити продаж Apple в Україні
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