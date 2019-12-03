В Україні збираються покарати велику фармкомпанію

Аня Мартинюк 03 грудня 2019, 11:54

Антимонопольний комітет націлився покарати «Ново Нордікс» та 8 компанії-дистрибюторів. Стало відомо, за що.

Новину передає «Преса України».

Колишня державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська повідомила, що Глобальна фармацевтична компанія «Ново Нордікс», а також її дистриб’ютори можуть заплатити штраф. Так, Антимонопольний комітет може покарати їх за цінову змову, яка діяла з 2011 по 2017 роки.

Відомо, що «Ново Нордікс» та 8 дистриб’юторів підписали угоди, в результаті чого відбулось безпідставне підняття цін на лікарських засобів.

Мова йде про:

«Ново Нордіск А/С» (Данія);

«Ново Нордіск Хелс Кеа АГ» (Швейцарія);

ПрАТ «Медфарком-Центр»;

ТОВ «Медфарком»;

ТОВ «БаДМ»;

ТОВ «БаДМ-Б»;

«Аптека “ЗІ”»;

ПрАТ «Ганза»;

ТОВ «Фармадіс»;

ТОВ «Медфарм».

Так, якщо АМКУ прийме рішення про порушення, вищезгадані компанії заплатять штраф 10% від доходу за минулий рік плюс компенсація споживачам, які переплатили за ліки.