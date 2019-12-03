В Україні збираються покарати велику фармкомпанію

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Антимонопольний комітет націлився покарати «Ново Нордікс» та 8 компанії-дистрибюторів. Стало відомо, за що.
Новину передає «Преса України».
Колишня державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська повідомила, що Глобальна фармацевтична компанія «Ново Нордікс», а також її дистриб’ютори можуть заплатити штраф. Так, Антимонопольний комітет може покарати їх за цінову змову, яка діяла з 2011 по 2017 роки.
Відомо, що «Ново Нордікс» та 8 дистриб’юторів підписали угоди, в результаті чого відбулось безпідставне підняття цін на лікарських засобів.
Мова йде про:
«Ново Нордіск А/С» (Данія);
«Ново Нордіск Хелс Кеа АГ» (Швейцарія);
ПрАТ «Медфарком-Центр»;
ТОВ «Медфарком»;
ТОВ «БаДМ»;
ТОВ «БаДМ-Б»;
«Аптека “ЗІ”»;
ПрАТ «Ганза»;
ТОВ «Фармадіс»;
ТОВ «Медфарм».
Так, якщо АМКУ прийме рішення про порушення, вищезгадані компанії заплатять штраф 10% від доходу за минулий рік плюс компенсація споживачам, які переплатили за ліки.
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