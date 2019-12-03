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Америці порадили допомогти Україні визнати Крим російським

Аня Мартинюк 03 грудня 2019, 08:29
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Америці порадили допомогти Україні визнати Крим російським

Російський сенатор заявив, що питання Криму стосується лише України та РФ. Так, він порадив Штатам встати на бік Кремля.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков вирішив випустити заяву у стилі рос пропаганди. Так, він заявив, що США можуть допомогти Україні у питанні Криму лише одним. А саме допомігши визнати півострів російським.

«Єдине, що може зробити американська влада, так це допомогти Україні визнати Крим складовою частиною Росії», - йшлось у його заяві.

За даними росЗМІ, США не мають ніякого відношення до Криму. Цеков додав, що українській стороні, якщо вона бажає говорити про статус Криму, треба вести діалог виключно з Росією.

«Тема розмови може бути тільки одна: як Україні поліпшити відносини з Росією. А для поліпшення відносин з Росією Україні потрібно зняти тему Криму і назавжди викреслити з української порядку денного», - підсумував він.

 

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