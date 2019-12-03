Америці порадили допомогти Україні визнати Крим російським

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Російський сенатор заявив, що питання Криму стосується лише України та РФ. Так, він порадив Штатам встати на бік Кремля.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков вирішив випустити заяву у стилі рос пропаганди. Так, він заявив, що США можуть допомогти Україні у питанні Криму лише одним. А саме допомігши визнати півострів російським.
«Єдине, що може зробити американська влада, так це допомогти Україні визнати Крим складовою частиною Росії», - йшлось у його заяві.
За даними росЗМІ, США не мають ніякого відношення до Криму. Цеков додав, що українській стороні, якщо вона бажає говорити про статус Криму, треба вести діалог виключно з Росією.
«Тема розмови може бути тільки одна: як Україні поліпшити відносини з Росією. А для поліпшення відносин з Росією Україні потрібно зняти тему Криму і назавжди викреслити з української порядку денного», - підсумував він.
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