В Іспанії ялинку прикрасили діамантами вартістю $15 млн

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Новорічні свята наближаються. Магазини та готелі вже давно почали прикрашати святковими прикрасами. Однак італійці вирішили додати до цього ще більше шику.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що в іспанському готелі Kempinski Hotel Bahia, що недалеко від Марбельї, уже стоїть різдвяна ялинка. Її особливість – коштовні прикраси.
За даними іноземних ЗМІ, новорічне дерево тримає на собі червоні, білі, рожеві та чорні діаманти. Над дизайном ялинки трудилась Деббі Вінгхем. Відомо, що вартість ялинки тепер становить колосальні $15 мільйоні.
Варто зазначити, що не лише діаманти можна побачити на ялинці. Дизайнерка додала коштовності з перероблених матеріалів від Bulgari, Cartier, Van Cleef & Arpels та Chanel. Зокрема, мова йде про прикраси, надруковані на 3D-принтері .
До слова, раніше новорічна ялинка, прикрашена аксесуарами на суму $11 мільйонів, потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Чудо-дерево стояло у 2010 році у готелі Emirates Palace в Абу-Дабі.
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