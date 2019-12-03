В Іспанії ялинку прикрасили діамантами вартістю $15 млн

Аня Мартинюк 03 грудня 2019, 07:58

Новорічні свята наближаються. Магазини та готелі вже давно почали прикрашати святковими прикрасами. Однак італійці вирішили додати до цього ще більше шику.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що в іспанському готелі Kempinski Hotel Bahia, що недалеко від Марбельї, уже стоїть різдвяна ялинка. Її особливість – коштовні прикраси.

За даними іноземних ЗМІ, новорічне дерево тримає на собі червоні, білі, рожеві та чорні діаманти. Над дизайном ялинки трудилась Деббі Вінгхем. Відомо, що вартість ялинки тепер становить колосальні $15 мільйоні.

Варто зазначити, що не лише діаманти можна побачити на ялинці. Дизайнерка додала коштовності з перероблених матеріалів від Bulgari, Cartier, Van Cleef & Arpels та Chanel. Зокрема, мова йде про прикраси, надруковані на 3D-принтері .

До слова, раніше новорічна ялинка, прикрашена аксесуарами на суму $11 мільйонів, потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Чудо-дерево стояло у 2010 році у готелі Emirates Palace в Абу-Дабі.