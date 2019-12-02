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Ігор Мосійчук повідомив, що підозрювані у замаху на вбивство В’ячеслава Соболєва уже затримані та дають свідчення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 грудня, стало відомо, що у столиці уже затримано підозрюваних у вбивстві трирічного Олександра, сина депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва. Про це повідомив колишній депутат Ігор Мосійчук. Відповідну інформацію він надав у своєму телеграм-каналі.
За словами Мосійчука, підозрювані – молоді хлопці.
«Затримано двох підозрюваних у вчорашньому замаху на В’ячеслава Соболєва та вбивства його дитини. Це досить молоді хлопці і вони вже дають покази…Далі буде», - написав він.
Як повідомлялось раніше, 1 грудня у Києві невідомі відкрили вогонь по автомобілі В’ячеслава Соболєва. Куля поцілила у сина депутата. На жаль, трирічний хлопчик не вижив.
13:57: Затримано підозрюваних у вбивстві 3-річного сина депутата
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