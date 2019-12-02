The Guardian назвав кращі пісні 2019 року

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Впливове видання The Guardian представило список з 20 кращих хітів поточного року.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 грудня, видання The Guardian представило список з 20 композицій, які виявилися найкращими у поточному році. Список складався за результатами опитування понад 50 авторів пісень.
20. Fat White Family – Feet
19. Lizzo – Tempo (feat Missy Elliott)
18. Mark Ronson – Late Night Feelings (feat Lykke Li)
17. Normani – Motivation
16. AJ Tracey – Ladbroke Grove
15. Lana Del Rey – The Greatest
14. Stormzy – Vossi Bop
13. Dave – Black
12. Big Thief – Not
11. Rosalía and J Balvin – Con Altura
10. Georgia – About Work the Dancefloor
9. Clairo – Bags
8. Richard Dawson – Jogging
7. Vampire Weekend – Harmony Hall
6. FKA twigs – Cellophane
5. Lizzo – Juice
4. Billie Eilish – Bad Guy
3. Charli XCX – Gone (feat Christine and the Queens)
2. Sharon Van Etten – Seventeen
1. Lil Nas X – Old Town Road (remix feat Billy Ray Cyrus)
13:57: Затримано підозрюваних у вбивстві 3-річного сина депутата
13:05: Зеленського попросили зробити неможливе – заборонити продаж Apple в Україні
11:35: У 2020 році Apple змилується над прихильниками своєї марки
09:47: 9 декабря Путин, Меркель и Макрон отправят из Парижа в Киев истерзанный политический труп президента Зе
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