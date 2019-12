The Guardian назвав кращі пісні 2019 року

Аня Мартинюк 02 грудня 2019, 13:25

Впливове видання The Guardian представило список з 20 кращих хітів поточного року.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 грудня, видання The Guardian представило список з 20 композицій, які виявилися найкращими у поточному році. Список складався за результатами опитування понад 50 авторів пісень.

20. Fat White Family – Feet

19. Lizzo – Tempo (feat Missy Elliott)

18. Mark Ronson – Late Night Feelings (feat Lykke Li)

17. Normani – Motivation

16. AJ Tracey – Ladbroke Grove

15. Lana Del Rey – The Greatest

14. Stormzy – Vossi Bop

13. Dave – Black

12. Big Thief – Not

11. Rosalía and J Balvin – Con Altura

10. Georgia – About Work the Dancefloor

9. Clairo – Bags

8. Richard Dawson – Jogging

7. Vampire Weekend – Harmony Hall

6. FKA twigs – Cellophane

5. Lizzo – Juice

4. Billie Eilish – Bad Guy

3. Charli XCX – Gone (feat Christine and the Queens)

2. Sharon Van Etten – Seventeen

1. Lil Nas X – Old Town Road (remix feat Billy Ray Cyrus)