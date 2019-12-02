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Після того, як компанія Apple опинилась у центрі скандалу через Крим, небайдужі українці закликали президента України заборонити продукцію Apple в Україні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 грудня, стало відомо, що на сайті інтернет-представництва президента України з’явилися нові петиції. Так, громадяни України закликали українського лідера заборонити продукцію Apple в країні. Автори двох схожих петицій вважають, що «яблучні» продукти варто прирівнювати до георгіївських стрічок. Тобто за носіння такої продукції передбачити адміністративну відповідальність.
Один з авторів також виступив за те, щоб була створена держпрограма з утилізації вже куплених айфонів та інших гаджетів Apple з виплатою понесеного збитку.
Наразі петиції зібрали 518 та 32 підписи відповідно. До слова, раніше відомий український телеведучий Олексій Дурнєв пожартував з приводу інциденту, коли у додатках айфон Крим позначався як територія РФ.
«Компанія Apple визнала Крим російським. Якби наші патріоти знали, що таке станеться, то нічого», - пожартував він.
13:57: Затримано підозрюваних у вбивстві 3-річного сина депутата
13:05: Зеленського попросили зробити неможливе – заборонити продаж Apple в Україні
11:35: У 2020 році Apple змилується над прихильниками своєї марки
09:47: 9 декабря Путин, Меркель и Макрон отправят из Парижа в Киев истерзанный политический труп президента Зе
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