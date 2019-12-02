Сніг готовий накрити Україну - синоптик

Аня Мартинюк 02 грудня 2019, 12:36

Наталія Діденко попередила про ускладнення синоптичної картини в Україні. Тим не менше, вона розповіла, коли можна очікувати на потепління.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 грудня, синоптик Наталія Діденко представила свій прогноз погоди на 3 грудня. У соцмережі вона зазначила, що на заході та півночі пролітає сніг, який рухатиметься у східному напрямку.

«Тому впродовж понеділка та вівторка практично всі наші області поступово опиняться під зимовим керівництвом. 3-го грудня в Україні очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах - казнащо, тобто, ожеледиця та малопрохідні тротуари», - розповіла вона.

У центральних областях України опади припиняться. На півдні у найближчу ніч та вранці пройде дощ та місцями мокрий сніг. На Запоріжжі негода затримається.

«У зимовому дебюті братиме участь спеціально запрошений гість - поривчастий, до сильного, північно-західний вітер. Тому відчуття холоду посилиться. Температура повітря. Вночі в Україні 0-5 градусів морозу, завтра вдень від 2 морозу до 2 тепла, на Півдні до +4+6 градусів», - зазначила вона.

Підсумовуючи Діденко зазначила, що 4 січня опади в Україні притихнуть і вже з другої половини тижня можна очікувати потепління.