Сніг готовий накрити Україну - синоптик

Затримано підозрюваних у вбивстві 3-річного сина депутата 13:57
Зеленського попросили зробити неможливе – заборонити продаж Apple в Україні 13:05
У 2020 році Apple змилується над прихильниками своєї марки 11:35
9 декабря Путин, Меркель и Макрон отправят из Парижа в Киев истерзанный политический труп президента Зе 09:47
Не впевнена, що є кому розслідувати вбивство у Києві - Влащенко 08:50
Галкін про відмову ставати президентом РФ: У нас не Україна, пристрелять 07:05
З’явилися нові деталі про водія обстріляного Range Rover 06:35
Как школьникам выучить английский язык самостоятельно? 03:40
Наталія Діденко попередила про ускладнення синоптичної картини в Україні. Тим не менше, вона розповіла, коли можна очікувати на потепління.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 грудня, синоптик Наталія Діденко представила свій прогноз погоди на 3 грудня. У соцмережі вона зазначила, що на заході та півночі пролітає сніг, який рухатиметься у східному напрямку.
«Тому впродовж понеділка та вівторка практично всі наші області поступово опиняться під зимовим керівництвом. 3-го грудня в Україні очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах - казнащо, тобто, ожеледиця та малопрохідні тротуари», - розповіла вона.
У центральних областях України опади припиняться. На півдні у найближчу ніч та вранці пройде дощ та місцями мокрий сніг. На Запоріжжі негода затримається.
«У зимовому дебюті братиме участь спеціально запрошений гість - поривчастий, до сильного, північно-західний вітер. Тому відчуття холоду посилиться. Температура повітря. Вночі в Україні 0-5 градусів морозу, завтра вдень від 2 морозу до 2 тепла, на Півдні до +4+6 градусів», - зазначила вона.
Підсумовуючи Діденко зазначила, що 4 січня опади в Україні притихнуть і вже з другої половини тижня можна очікувати потепління.
13:57: Затримано підозрюваних у вбивстві 3-річного сина депутата
13:05: Зеленського попросили зробити неможливе – заборонити продаж Apple в Україні
11:35: У 2020 році Apple змилується над прихильниками своєї марки
09:47: 9 декабря Путин, Меркель и Макрон отправят из Парижа в Киев истерзанный политический труп президента Зе
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.