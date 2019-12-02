Павло Розенко відірвався на M1 Music Awards

Аня Мартинюк 02 грудня 2019, 12:04

Павло Розенко продовжує радіти життю, відвідуючи світські заходи з молодою супутницею. Так, він поділився враженнями від M1 Music Awards.

Новину передає «Преса України».

Колишній віце-прем'єр України Павло Розенко відпочиває від великої політики. Натомість він проводить більше часу разом з коханою Оленою-Христиною Лебідь. Закохані прибули на церемонію нагородження M1 Music Awards 2019. Зокрема, про це він написав у соцмережі.

«Ви спитаєте: як було на M1 Music Awards 2019?

Відповідаю:

ПОТУЖНО ‼️

КРАСИВО ‼

ЯСКРАВО ‼

І.... ВЕСЕЛО..», - написав він, додавши фото з події.

Нагадаємо, заради 29-річної телеведучої 49-річний Розенко пішов з сім’ї. У соцмережах Олена-Христина Лебідь активно ділиться знімками з новим коханням.