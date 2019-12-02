Павло Розенко відірвався на M1 Music Awards

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Павло Розенко продовжує радіти життю, відвідуючи світські заходи з молодою супутницею. Так, він поділився враженнями від M1 Music Awards.
Новину передає «Преса України».
Колишній віце-прем'єр України Павло Розенко відпочиває від великої політики. Натомість він проводить більше часу разом з коханою Оленою-Христиною Лебідь. Закохані прибули на церемонію нагородження M1 Music Awards 2019. Зокрема, про це він написав у соцмережі.
«Ви спитаєте: як було на M1 Music Awards 2019?
Відповідаю:
ПОТУЖНО ‼️
КРАСИВО ‼
ЯСКРАВО ‼
І.... ВЕСЕЛО..», - написав він, додавши фото з події.
Нагадаємо, заради 29-річної телеведучої 49-річний Розенко пішов з сім’ї. У соцмережах Олена-Христина Лебідь активно ділиться знімками з новим коханням.
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