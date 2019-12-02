У 2020 році Apple змилується над прихильниками своєї марки 11:35
9 декабря Путин, Меркель и Макрон отправят из Парижа в Киев истерзанный политический труп президента Зе 09:47
Не впевнена, що є кому розслідувати вбивство у Києві - Влащенко 08:50
Галкін про відмову ставати президентом РФ: У нас не Україна, пристрелять 07:05
З’явилися нові деталі про водія обстріляного Range Rover 06:35
Британські ЗМІ написали про скандал з українською «Міс Україна» 12:48
150 мільйонів гривень з держбюджету піде фонду Марини Порошенко 12:12
Фото Савченко з дня народження Гордона насмішили Мережу 11:26
В результаті обстрілів російськими найманцями на Донбасі загинув захисник 10:12
Прихильники продукції Apple матимуть змогу придбати дванадцяті айфони разом зі славнозвісними безпровідними навушниками.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 грудня, стало відомо, що компанія Apple може випускати свої iPhone разом з безпровідними навушниками AirPods. Як відомо, раніше користувачі смартфону були вимушені купувати аксесуар окремо.
Так, очікується, що у коробках з 12-м айфоном будуть й навушники. Зокрема, про це розповіли в Digitimes.
«Такий крок матиме сенс для компанії, оскільки вона давно наголошує, що майбутнє аудіо є бездротовим», - відзначили експерти.
Тим не менше поки не відомо, чи поставлятимуться AirPods з усіма моделями iPhone або лише з найдорожчими. За словами аналітиків, інші виробники смартфонів, включаючи Samsung та Xiaomi, також розглядають можливість продавати бездротові наушники зі своїми пристроями в наступному році.
11:35: У 2020 році Apple змилується над прихильниками своєї марки
09:47: 9 декабря Путин, Меркель и Макрон отправят из Парижа в Киев истерзанный политический труп президента Зе
08:50: Не впевнена, що є кому розслідувати вбивство у Києві - Влащенко
08:18: Війна в Україні: Зима розпочалась із втрат на Донбасі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.