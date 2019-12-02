У 2020 році Apple змилується над прихильниками своєї марки

Аня Мартинюк 02 грудня 2019, 11:35

Прихильники продукції Apple матимуть змогу придбати дванадцяті айфони разом зі славнозвісними безпровідними навушниками.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 грудня, стало відомо, що компанія Apple може випускати свої iPhone разом з безпровідними навушниками AirPods. Як відомо, раніше користувачі смартфону були вимушені купувати аксесуар окремо.

Так, очікується, що у коробках з 12-м айфоном будуть й навушники. Зокрема, про це розповіли в Digitimes.

«Такий крок матиме сенс для компанії, оскільки вона давно наголошує, що майбутнє аудіо є бездротовим», - відзначили експерти.

Тим не менше поки не відомо, чи поставлятимуться AirPods з усіма моделями iPhone або лише з найдорожчими. За словами аналітиків, інші виробники смартфонів, включаючи Samsung та Xiaomi, також розглядають можливість продавати бездротові наушники зі своїми пристроями в наступному році.