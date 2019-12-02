Ані Лорак пустила сльозу у Києві

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Активна гастролерша за межами батьківщини Ані Лорак прибула у Київ. Співачка взяла участь у зйомках шоу та не змогла стримати сліз.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 грудня, стало відомо, що співачка Ані Лорак, яка будує кар’єру у Росії, виступила у Києві. Як відомо, 41-річна виконавиця взяла участь у зйомках шоу «Главная елка страны», яке транслюватиме вічнопроблемний телеканал «Інтер».
Як відомо, концерт, на якому виступила Лорак, відбувся в приміщенні Національної опери України. Співачка виконала дві пісні – «Я б літала» і «Ми порушуємо» з альбому «За мрією». Глядачі сприйняли Лорак добре і навіть аплодували стоячі. В результаті Кароліна Куєк, справжнє ім’я співачки, пустила сльозу.
«Будьте щасливі, будьте коханими, нехай Новий рік виконає всі ваші заповітні бажання», - також промовила вона зі сцени.
За попередніми даними, у концерті взяли участь інші зірки-гастролерши РФ. Це Світлана Лобода, Таїсія Повалій, Софія Ротару.
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