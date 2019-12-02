9 декабря Путин, Меркель и Макрон отправят из Парижа в Киев истерзанный политический труп президента Зе

zmxn 02 грудня 2019, 09:47

Ну не понимаю!

... Не понимаю, с какой целью Владимир Зеленский шел в президенты? Чтобы сохранить и усилить опутавшие тело Украины щупальца коррупционного спрута? Но этот спрут прекрасно функционировал и до него!...

... Чтобы отдать на растерзание инородцам национальное достояние государства - украинский чернозем? Но то же самое - с не меньшим успехом - мог бы осуществить и Порошенко!...

... Чтобы увеличить бремя коммунальных платежей? Но это же с удовольствием сделал бы любой другой президент, с радостью заняв вакантное место Петра Инкогнито в хитроумной ахметовской головоломке "Роттердам +" !...

... Ну не понимаю, с какой целью слабый, беззащитный, лишенный какого-либо опыта Владимир Зеленский так истово рвется в столицу Франции на бой с Путиным? На что он надеется, готовясь к поединку с главным живодером планеты? Два дня назад российское телевидение наглядно продемонстрировало, чем, как правило, заканчиваются подобные бои. Это было единоборство в квадрате ринга многократного чемпиона мира Александра Емельяненко и абсолютного новичка в мире единоборств Михаила Кокляева. Снисходительность чемпиона, четкие действия рефери и адекватное поведение секунданта Емельяненко, привели к тому, что бой был остановлен на исходе первого раунда. В противном случае у Михаила Кокляева были бы все шансы до конца жизни жевать одеяло и ходить под себя. В Париже все будет иначе, ибо роль рефери возьмет на себя газовый бизнес-партнер Путина Ангела Меркель, а роль секунданта - его верный лизоблюд Эммануэль Макрон. И я уверен, что они не только не станут контролировать российского лидера, но и будут всячески подыгрывать ему. С чем же выйдет на канвас политического ринга Владимир Путин? А вот с чем: возвращение российской делегации в ПАСЕ; завершение строительства российско-германского гиганта "Северный поток - 2"; четыре телеканала, расположенные в самом центре украинской столицы и открыто пропагандирующие "русский мир"; нарастающие вопли из ЕС о снятии экономических санкций с России; более, чем прохладное отношение президента США к нашей стране; односторонний отвод войск украинским главнокомандующим. Ну и, как бонус, боевые трофеи от Шойгу: десять украинских корабельных унитазов б/у. И двадцать пар поношенных армейских трусов: желтых - спереди и коричневых - сзади. А что же за Зеленским? А за ним - семь месяцев декоративной демонстрации, "как надо управлять государством"... Компания Apple признала Крым российским... Медленное, но уверенное превращение Украины из страдающей от российской военной агрессии страны, в международного хулигана, который должен ответить за свои поступки... Его фундамент - партия "Слуга народа" - разношерстный, необразованный сброд, сформировавший политическое большинство в ВР... Распродажа украинской земли...

Отстранение заслуженного генерала Кривоноса и нарастающий на этом фоне ропот в войсковой среде... Безразличное отношение к коррупционным схемам и к ее лидерам... Уже совершенно очевидно, чем закончится для Украины встреча в Нормандском формате, запланированная на 9 декабря... Мы не только окончательно потеряем Донецк и Луганск, но и, извинившись перед агрессором, будем вынуждены восстанавливать уничтоженные "старшим братом" огромные территории. Для этих "нужд" необходимо будет вырвать 50-60 млрд. долларов из казны самой бедной страны Европы. Это будет началом конца...

САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ДЛЯ УКРАИНЫ ЕЕ НЫНЕШНИЙ ПРЕЗИДЕНТ - ЭТО УЙТИ В ОТСТАВКУ: УЙТИ НЕМЕДЛЕННО, СЕГОДНЯ ЖЕ, СЕЙЧАС ЖЕ! Но самоуверенный новичок - легковес Зеленский рвется в бой. На ринг, где, плотоядно улыбаясь, его уже поджидает чемпион-супертяж Путин, коварный секундант Макрон и подкупленный рефери Меркель. А потому 9 декабря Путин, Меркель и Макрон отправят из Парижа в Киев истерзанный политический труп президента Зе. И мне, откровенно говоря, не интересно, где закончит свой век Зеленский: в Ростове или Тель-Авиве?...Мне интересно, что будет со страной дальше? Проглотит ли украинский народ в очередной раз горькую пилюлю унижения и предательства или "попросит" Зеленского досрочно освободить кабинет на Банковой? Поживем - увидим...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".