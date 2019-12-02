Голова МЗС Литви нагадав Apple, чий Крим

Аня Мартинюк 02 грудня 2019, 09:34

Антанас Лінкявічюс розкритикував Apple за визначення анексованого Криму як російської території. Так, він порадив корпорації не маніпулювати формулюваннями міжнародного права.

Новину передає «Преса України».

Міністр закордонних справ Литви Антанас Лінкявічюс долучився до вневдоволених позицією Apple чиновників. Як відомо, у додатках продуктів Apple Крим віднесено до території РФ.

Так, Лінкявічюс закликав компанію переглянути свою позицію у цьому питанні. За його словами, коли мова йде про Крим, не існує спірних територій.

«Не слід маніпулювати формулюваннями міжнародного права, щоб отримати економічні вигоди», - зазначив він у соцмережі.

Як повідомлялось раніше посольство України в США звернулось до представників компанії Apple з закликом виправити помилку. Крім того, дії технологічного гіганта засудили й в Польщі. Тим часом в Apple відповіли, що корпорація «не виключає, що перегляне політику спірних кордонів в своїх додатках».

«Ми розглядаємо міжнародне право, так само як і відповідне законодавство США і інших країн, перш ніж прийняти рішення щодо вказівок на наших картах, і вносимо зміни на вимогу закону (РФ-ред.). Ми більш ретельно проаналізуємо, як відображаються спірні кордони в наших сервісах, і в результаті можемо внести зміни в майбутньому», - йдеться у повідомленні компанії.