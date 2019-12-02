Получить гражданство Португалии

zmxn 01 грудня 2019, 01:24

Получить гражданство в Португалии стремятся многие выходцы из стран СНГ (из Украины, Белоруссии, Казахстана). И это вполне логично, потому что эта европейская страна славится своим мягким морским климатом, отличным уровнем социальной поддержки и медицинской помощи, широкими возможностями для предпринимательства при крайне низком уровне преступности и коррупции. Разберем же подробнее способы получения гражданства Португалии.

Как стать гражданином Португалии через натурализацию?

В обычном режиме для того, чтобы получить португальский паспорт, потребуется сначала получить вид на жительство. Для этого нужно будет сдать экзамен по языку, получить место работы (или учебы) в стране, а также обеспечить себе место постоянного проживания. ВНЖ нужно продлевать ежегодно, а кроме того, необходимо проводить в Португалии не менее 183 дней в году (можно не подряд).

Через 5 лет пребывания в статусе ВНЖ соискателю предоставляется статус ПМЖ, и еще через год он может подавать заявление на получение паспорта. Однако с первого раза его кандидатуру могут не одобрить, более того, не существует четких критериев и сроков, когда данное событие может произойти, так что рекомендуется запастись терпением.

Альтернативой является получение португальского гражданства в рамках других программ или жизненных обстоятельств. Подробнее о них далее.

ВНЖ за инвестиции или можно ли купить гражданство Португалии?

Кризис 2008 года больно ударил по экономике Португалии, поэтому ее Правительство озаботилось привлечением в страну не только инвестиций, но и субъектов, которые их будут осваивать. Речь идет о программе «гражданство за инвестиции». Самый сложный и длительный этап во всей процедуре обретения гражданства – это получение вида на жительства. Но при условии осуществления инвестиций в экономику этого государства, получить ВНЖ можно в упрощенном порядке за 5 лет. Для этого необходимо выполнить одно из следующих действий:

приобрести недвижимость в стране на сумму, от 350 тыс. евро;

купить акции португальских компаний, вложиться в государственные облигации, а также сделать депозитные вклады в местных банках на сумму, не менее 1 млн. евро;

купить паи различных инвестиционных фондов (в том числе, бумаги ETF) на сумму, не менее 0,5 млн. евро;

осуществить инвестиции в размере, не менее 250 тыс. евро, в реставрацию объектов национального культурного наследия;

профинансировать научно-исследовательскую деятельность в стране, потратив на это сумму, не менее 350 тыс. евро;

и наконец, открыть действующий бизнес с числом занятых, не менее 10 человек (при этом соискатель ВНЖ может рассчитывать на налоговые льготы).

Какие же преимущества несет с собой возможность получить гражданство Португалии за инвестиции (кроме возможности безвизового перемещения по всем странам ЕС и бесплатного образования для детей в любом из ВУЗов Евросоюза)?

Можно не сдавать экзамен на владение национальным языком.

На территории страны обязательно нужно проводить только 7 дней в году.

Обычно срок одной длительной визы (категории D) – это то, сколько нужно прожить в Португалии для получения вида на жительство. Главное здесь – это приобретение предпосылок для того, чтобы миграционные власти одобрили данный документ: обязательно нужно иметь место работы или учебы на территории страны, а также место постоянного проживания. Что касается ВНЖ за инвестиции, то он предоставляется сразу же, как только выполняется одно из указанных выше условий (обычно для этого одобрения хватает и 2 месяцев).

Для того, чтобы перейти на следующий этап дорожной карты обретения гражданства за инвестиции – на этап ПМЖ, - следует подождать 5 лет, продлевая свой статус ВНЖ. Документы на получение гражданства Португалии можно подавать через год пребывания в статусе ПМЖ, то есть, через 6 лет после начала процедуры соискательства.

Второе гражданство Португалии через брак

От натурализации в обычном режиме процедура получения паспорта посредством заключения брака с гражданином Португалии отличается тем, что чиновники миграционного ведомства страны будут внимательно изучать обстоятельства вашего вступления в брак и совместного проживания. Кроме того:

вы должны прожить в браке не менее 3 лет;

потребуется знать национальный язык на уровне А1;

И следует помнить, что если выяснится фиктивность брака, то последует весьма жесткий отказ (с возможной депортацией). В Португалии власти весьма нетерпимы к нелегальной миграции.

Гражданство по праву рождения

Согласно изменениям 37/81 в закон о гражданстве Португалии от 20.04.2018 г., ребенок, рожденный на территории Португалии, родители которого проживают в стране не менее 2 лет, получает право на «автоматическое» получение гражданства по происхождению (portugueses de origem).

Резюме

Итак, как же эффективнее всего можно получить гражданство Португалии для украинцев, белорусов и других выходцев из СНГ? Из представленных материалов становится очевидным, что программа «гражданство за инвестиции» - это самый перспективный способ. Ведь в данном случае португальский паспорт соискатель получает с гарантией и точно знает, сколько на это уйдет времени. И даже здесь присутствует альтернатива: либо внесение сотен тысяч евро финансовых вложений, либо старт собственного предпринимательского проекта в этой прекрасной стране Европы.