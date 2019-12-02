Не впевнена, що є кому розслідувати вбивство у Києві - Влащенко

Аня Мартинюк 02 грудня 2019, 08:50

Наталія Влащенко засудила вбивство дитини депутата. Вона також звернула увагу на те, що в Україні нема кому розслідувати такі справи.

Новину передає «Преса України».

Відома українська журналістка та телеведуча Наталія Влащенко відреагувала на резонансне вбивство дитини у центрі Києва. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що рідко реагує на бізнес-розбірки.

«Але розстріляти дитину в машині! Просто тварі. Про розслідування писати не буду. Чесно кажучи, не впевнена, що є кому розслідувати», - зазначила вона.

Нагадаємо, вчора, близько 17:00 у Києві вистрілили в авто депутата В’ячеслава Соболєва. На жаль, куля поцілила у його трирічного сина Олександра. Останній помер у кареті швидкої допомоги. Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство).