Не впевнена, що є кому розслідувати вбивство у Києві - Влащенко

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Наталія Влащенко засудила вбивство дитини депутата. Вона також звернула увагу на те, що в Україні нема кому розслідувати такі справи.
Новину передає «Преса України».
Відома українська журналістка та телеведуча Наталія Влащенко відреагувала на резонансне вбивство дитини у центрі Києва. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що рідко реагує на бізнес-розбірки.
«Але розстріляти дитину в машині! Просто тварі. Про розслідування писати не буду. Чесно кажучи, не впевнена, що є кому розслідувати», - зазначила вона.
Нагадаємо, вчора, близько 17:00 у Києві вистрілили в авто депутата В’ячеслава Соболєва. На жаль, куля поцілила у його трирічного сина Олександра. Останній помер у кареті швидкої допомоги. Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
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