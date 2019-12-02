Війна в Україні: Зима розпочалась із втрат на Донбасі

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Російські найманці, які досі орудують на сході України, ведуть вогонь в бік українських захисників. На жаль, українська сторона понесла втрати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 грудня, у прес-службі Операції об’єднаних сил повідомили про активність путінських найманців на Донбасі. Вчора, 1 грудня, бойовики 7 разів відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
«Вчора, 1 грудня, під час виконання бойового завдання, на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських військовослужбовця. Внаслідок вибухів наші воїни отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву», - йдеться в повідомленні.
Сьогодні бойовики вогонь не відкривали. Нагадаємо, 29 листопада під час виконання бойового завдання загинув Олексій Капустян. 26-річний військовослужбовець родом з села Кринички, Рівненська область. У нього залишилася 3-річна дочка.
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