Ірина Білик є хрещеною вбитого у Києві малюка

Галкін про відмову ставати президентом РФ: У нас не Україна, пристрелять 07:05
З’явилися нові деталі про водія обстріляного Range Rover 06:35
Британські ЗМІ написали про скандал з українською «Міс Україна» 12:48
150 мільйонів гривень з держбюджету піде фонду Марини Порошенко 12:12
Фото Савченко з дня народження Гордона насмішили Мережу 11:26
В результаті обстрілів російськими найманцями на Донбасі загинув захисник 10:12
Відома українська тату-майстер здивувала новими роботами 13:03
В «ЛДНР» торгують пропагандистським чтивом задля підтримки путінських найманців 11:31
Сором вам, Apple: У Польщі відреагували на скандал з Кримом 10:10
Компанія Олексія Порошенка стала акціонером «Міжнародного інвестиційного банку» 09:42
Кримські пристрасті: Аксьонов взявся за чиновника, який пригрозив вбивством ведмедів 08:57
Артистка Ірина Білик заявила, що хрестила сина депутата В'ячеслава Соболєва, який трагічно загинув у самісінькому центрі Києва.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 грудня, стало відомо, що Народна артистка України Ірина Білик хрестила сина депутата В'ячеслава Соболєва, Олександра. Так, співачка висловила співчуття через убивство похресника.
«Не можу сидіти та робити вигляд, що нічого не сталося… Вбито маленьку дитинку, чудовий малюк… хресної якого я є… Навіщо все в цьому світі, якщо так просто вбивають людей, діток ... в центрі улюбленого міста. Мій маленький Ангелику, Сашенько. Вибач цим дорослим нелюдам з їхню жорстокість», – заявила вона.
Нагадаємо, вчора, 1 грудня, 3-річний Олександр загинув внаслідок стрілянини на перетині вулиць Льва Толстого та Тарасівської. За попередніми даними, зловмисники відкрили вогонь по Range Rover депутата В'ячеслава Соболєва, а саме по передньому склі. Куля поцілила у дитину, вона померла у кареті швидкої.
07:05: Галкін про відмову ставати президентом РФ: У нас не Україна, пристрелять
06:35: З’явилися нові деталі про водія обстріляного Range Rover
12:48: Британські ЗМІ написали про скандал з українською «Міс Україна»
12:12: 150 мільйонів гривень з держбюджету піде фонду Марини Порошенко
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.