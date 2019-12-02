Ірина Білик є хрещеною вбитого у Києві малюка

Аня Мартинюк 02 грудня 2019, 07:39

Артистка Ірина Білик заявила, що хрестила сина депутата В'ячеслава Соболєва, який трагічно загинув у самісінькому центрі Києва.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 грудня, стало відомо, що Народна артистка України Ірина Білик хрестила сина депутата В'ячеслава Соболєва, Олександра. Так, співачка висловила співчуття через убивство похресника.

«Не можу сидіти та робити вигляд, що нічого не сталося… Вбито маленьку дитинку, чудовий малюк… хресної якого я є… Навіщо все в цьому світі, якщо так просто вбивають людей, діток ... в центрі улюбленого міста. Мій маленький Ангелику, Сашенько. Вибач цим дорослим нелюдам з їхню жорстокість», – заявила вона.

Нагадаємо, вчора, 1 грудня, 3-річний Олександр загинув внаслідок стрілянини на перетині вулиць Льва Толстого та Тарасівської. За попередніми даними, зловмисники відкрили вогонь по Range Rover депутата В'ячеслава Соболєва, а саме по передньому склі. Куля поцілила у дитину, вона померла у кареті швидкої.