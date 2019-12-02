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Російський комедійний актор Максим Галкін запевнив, що за крісло президента РФ він не боротиметься. Стало відомо, чому.
Новину передає «Преса України».
Шоумен та чоловік Алли Пугачової Максим Галкін заявив, що не збирається балотуватися на наступних президентських виборах. За його словами, його можуть пристрелити ще до інавгурації.
«Хочу пообіцяти, що я нікуди не збираюся. У нас не Україна, у нас пристрелять ще до інавгурації», - заявив він.
Галкін також зауважив, що росіяни наївні люди, адже вірять, що вони в країні щось вирішують.
«Страшно - ти ще нікуди не висувався, а за тебе вже в нашій країні готові голосувати ... Приємно, що люди досі вірять, що вони ще щось вирішують на виборах ... Після цього я чесно написав, що не хочу бути президентом РФ , на що мене запитали: «А президентом України?». У коментарях ж не видно, хто це написав - проста бабуся з України або ... А може, сам Зеленський. Він уже сказав, що він втомився. Від Коломойського», - жартівливо зазначив шоумен.
07:05: Галкін про відмову ставати президентом РФ: У нас не Україна, пристрелять
06:35: З’явилися нові деталі про водія обстріляного Range Rover
12:48: Британські ЗМІ написали про скандал з українською «Міс Україна»
12:12: 150 мільйонів гривень з держбюджету піде фонду Марини Порошенко
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