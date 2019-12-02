З’явилися нові деталі про водія обстріляного Range Rover

Аня Мартинюк 02 грудня 2019, 06:35

З’явилася нова інформація про депутата, чиє авто обстріляли у Києві та чий син загинув внаслідок замаху.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 грудня, стало відомо, що політик і бізнесмен В'ячеслав Соболєв, чий автомобіль Range Rover обстріляли у Києві, родом з міста Єнакієве Донецької області. Жертва замаху має науковий ступінь академіка Академії економічних наук України.

У 1997 році він став засновником мережі супермаркетів «Обжора». Через 10 років він продав бізнес.

«Я продав мережу супермаркетів" Обжора "ще в 2007 році. Коли тільки почали з'являтися перші публікації про нібито мою причетність до фінансування тероризму, генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив, що я надав всі документи про мою непричетність до "Обжора". Партія була готова зняти мене з виборів, але, розібравшись, не стала цього робити. Зараз в моїй власності є нерухомість в Маріуполі та Києві, яка і стала метою рейдерських атак і брудної інформаційної кампанії проти мене», - зазначав Соболєв.

Соболєв був заступником глави правління «Нафтогазу». У 2002 році він став депутатом міської ради Донецька по 64 виборчому округу. У 2015 році він - депутат Київської обласної ради від партії БПП.

До слова, у Соболєва 5 дітей. У 2014-му він розлучився зі Світланою Шпігель. Попередній шлюб останньої був з Миколою Басковим. Наразі депутат одружений на Інні Соболєвії. У 2016 році у пари народився син. Вчора, 1 грудня, він був вбитий зловмисником під час обстрілу у Києві.

Як відомо, авто депутата рухалось від ресторану «Маріо», власником якого є Соболєв.