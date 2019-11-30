Азаров нагадав про курс долара у 2013 році

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Микола Азаров вирішив проаналізувати, які змінився курс долара в Україні з 2013 року.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 листопада, колишній прем’єр-міністр часів Януковича Микола Азаров нагадав, яким був курс гривні до долара у 2013 році. Так, він нагадав про обіцянки Петра Порошенка про стабільний низький курс. Про це він написав у соцмережі.
«Напевно за це стояв Майдан:
Курс долар / гривня в обмінниках
на 21 листопада 2013 - 8,15 / 8,17 грн
на 21 листопада 2019 - 24,17 / 24,25 грн», - йдеться в його повідомленні.
Як відомо, під час Революції гідності Петро Порошенко заявляв, що курс гривні до долара не повинен бути більше 10 грн.
12:48: Британські ЗМІ написали про скандал з українською «Міс Україна»
12:12: 150 мільйонів гривень з держбюджету піде фонду Марини Порошенко
11:26: Фото Савченко з дня народження Гордона насмішили Мережу
10:12: В результаті обстрілів російськими найманцями на Донбасі загинув захисник
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