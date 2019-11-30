Азаров нагадав про курс долара у 2013 році

Аня Мартинюк 30 листопада 2019, 14:17

Микола Азаров вирішив проаналізувати, які змінився курс долара в Україні з 2013 року.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 листопада, колишній прем’єр-міністр часів Януковича Микола Азаров нагадав, яким був курс гривні до долара у 2013 році. Так, він нагадав про обіцянки Петра Порошенка про стабільний низький курс. Про це він написав у соцмережі.

«Напевно за це стояв Майдан:

Курс долар / гривня в обмінниках

на 21 листопада 2013 - 8,15 / 8,17 грн

на 21 листопада 2019 - 24,17 / 24,25 грн», - йдеться в його повідомленні.

Як відомо, під час Революції гідності Петро Порошенко заявляв, що курс гривні до долара не повинен бути більше 10 грн.