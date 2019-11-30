48 тисяч луганчан отримали паспорт громадянина РФ

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Стало відомо, що бажаючих отримати російський паспорт за спрощеною процедурою в «ЛНР» нарахували понад 48 тисяч.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що у поточному році понад 48 тисяч жителів «ЛНР» отримали паспорт громадянина РФ. Як відомо, раніше лідер Кремля Володимир Путін дав добро на те, щоб українці, які живуть в зонах кризової ситуації Донбасу, отримали паспорти за спрощеною схемою.
Також стало відомо, що в ОРДЛО збільшили кількість працівників, які приймають документи на отримання паспорта громадянина РФ.
Як повідомлялось раніше, жителі ОРДЛО зізнались, що попри спрощену процедуру оформлення документу у Росії вирішили обтяжити людей високими зборами при оформленні документа. Крім того, паспорт громадянина РФ не дає таким людям можливість отримати російську пенсію.
Крім того, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрій Гримчак попереджав, що український уряд знатиме про те, хто скористався послугою спрощеного отримання паспорта РФ.
12:48: Британські ЗМІ написали про скандал з українською «Міс Україна»
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10:12: В результаті обстрілів російськими найманцями на Донбасі загинув захисник
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