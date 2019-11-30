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В Apple дали коментар з приводу «російського» Криму

Аня Мартинюк 30 листопада 2019, 13:24
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В Apple дали коментар з приводу «російського» Криму

Прес-секретар Apple пояснила, чому у додатках продуктів компанії Крим віднесли до Росії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що у компанії Apple відреагували на інцидент, коли додатки каліфорнійського гіганта визначали Крим як територію РФ. Як зазначається, корпорація не виключає, що перегляне політику спірних кордонів в своїх додатках.

Відповідну заяву зробила прес-секретар Apple Труді Мюллер.

«Ми розглядаємо міжнародне право, так само як і відповідне законодавство США і інших країн, перш ніж прийняти рішення щодо вказівок на наших картах, і вносимо зміни на вимогу закону (РФ-ред.). Ми більш ретельно проаналізуємо, як відображаються спірні кордони в наших сервісах, і в результаті можемо внести зміни в майбутньому», - зазначила вона.

До слова, раніше інтернет-спільнота відреагувала на інцидент. Зокрема, блогер Олексій Дурнєв відзначив у соцмережі, що «Компанія Apple визнала Крим російським. Якби наші патріоти знали, що таке станеться, то нічого».

 

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