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Вероніка Дідусенко, яка втратила титул «Міс Україна 2018», розпочала судову справу у Лондоні. Так, вона судитиметься з організаторами конкурсу «Міс Світу».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що українка Вероніка Дідусенко, більш відома як дискваліфікована «Міс України 2018», подає до суду на «сексистський та застарілий» конкурс «Міс Світу». Про це повідомило британське видання Daily Mail.
Як відомо, правила конкурсу забороняють учасницям перебувати у шлюбі та мати дітей. Українська модель має сина.
Вона подала позов до суду, стверджуючи, що британські організатори порушують Закон про рівність 2010 року. Британські ЗМІ тим часом нагадують, що конкурс краси, організований Еріком Морлі, завжди забороняв мамам чи одруженим жінкам долучатись до конкурсу, починаючи з 1951 року.
Тим часом Дідусенко стверджує, що керівники «Міс Україна» попросили її взяти участь у конкурсі, на якому вона в результаті перемогла і була дискваліфікована, через високу популярність.
12:48: Британські ЗМІ написали про скандал з українською «Міс Україна»
12:12: 150 мільйонів гривень з держбюджету піде фонду Марини Порошенко
11:26: Фото Савченко з дня народження Гордона насмішили Мережу
10:12: В результаті обстрілів російськими найманцями на Донбасі загинув захисник
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