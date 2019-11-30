150 мільйонів гривень з держбюджету піде фонду Марини Порошенко

Аня Мартинюк 30 листопада 2019, 12:12

Марина Порошенко досі має доступ до грошей українських платників податків. Уже традиційно їх доведеться розподілювати мільйони гривень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що Український культурний фонд, який очолює дружина одіозного Петра Порошенка, отримає з держбюджету 150 мільйонів гривень. Про це розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Він також додав, що державний бюджет на 2020 рік передбачає виділення 800 млн грн Держагентству з питань кіно.

«Ми сподіваємося, що суспільний мовник також буде активним гравцем на ринку і також гроші суспільного мовника будуть задіяні у виготовленні серіалів, в першу чергу», - зазначив він.

Нагадаємо, Марина Порошенко очолює наглядову раду Українського культурного фонду. Цьогоріч колишня перша леді країни розподілила 700 млн грн українських платників податків.