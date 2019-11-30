Фото Савченко з дня народження Гордона насмішили Мережу

Аня Мартинюк 30 листопада 2019, 11:26

Надія Савченко у вечірній сукні викликала бурхливі емоції в інтернет-спільноти. Так, вона стала гостею на святі Дмитра Гордона.

Новину передає «Преса України».

Українські користувачі Мережі висміяли Героя України Надію Савченко. А саме за фото, які були зроблені на святкуванні з нагоди дня народження журналіста Дмитра Гордона. Так, колишній депутат ВРУ прибула на дійство у чорній вечірній сукні. Вона навіть встигла поспілкуватись з -першим президентом України Леонідом Кравчуком.

«Максимальний треш», - зазначили у Мережі.

«Надюха, ти б обережніше притискалася до Макаровича (Леонід Кравчук – ред.), він вже не хлопчик і серце слабке», – пожартували у коментарях.