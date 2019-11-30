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Надія Савченко у вечірній сукні викликала бурхливі емоції в інтернет-спільноти. Так, вона стала гостею на святі Дмитра Гордона.
Новину передає «Преса України».
Українські користувачі Мережі висміяли Героя України Надію Савченко. А саме за фото, які були зроблені на святкуванні з нагоди дня народження журналіста Дмитра Гордона. Так, колишній депутат ВРУ прибула на дійство у чорній вечірній сукні. Вона навіть встигла поспілкуватись з -першим президентом України Леонідом Кравчуком.
«Максимальний треш», - зазначили у Мережі.
«Надюха, ти б обережніше притискалася до Макаровича (Леонід Кравчук – ред.), він вже не хлопчик і серце слабке», – пожартували у коментарях.
11:26: Фото Савченко з дня народження Гордона насмішили Мережу
10:12: В результаті обстрілів російськими найманцями на Донбасі загинув захисник
13:03: Відома українська тату-майстер здивувала новими роботами
11:31: В «ЛДНР» торгують пропагандистським чтивом задля підтримки путінських найманців
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