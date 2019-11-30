Різанина на Лондонському мосту: Нападника застрелили

Аня Мартинюк 30 листопада 2019, 10:44

З’явилися подробиці смертельної різанини на Лондонському мосту. Зловмисником виявився 28-річний раніше судимий чоловік.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що поліція вбила зловмисника, який влаштував смертельну різанину на Лондонському мосту. Нагадаємо, подія трапилась вчора, 29 листопада. Також встановлено особу чоловіка, який напав на перехожих. Ним виявився 28-річний Усман Хан.

Останній проживав в районі Стаффордшир. У 2012 році він був засуджений за терористичні злочини, за що й відбував покарання у в’язниці. У 2018 році він вийшов на свободу. Мотиви чоловіка залишаються невідомими.

Нагадаємо, в результаті нападу чоловіка на перехожих на Лондонському мосту відбулась перестрілка. Щонайменше 5 людей отримали поранення. Двоє з них померли.