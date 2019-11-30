В результаті обстрілів російськими найманцями на Донбасі загинув захисник

Аня Мартинюк 30 листопада 2019, 10:12

Війна на Донбасі триває. Ворог вкотре використав заборонене озброєння. На жаль, українська сторона понесла втрати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 листопада, у прес-службі Операції об’єднаних сил повідомили, що минулої доби ворог 7 разів відкривав вогонь на Донбасі. На жаль, українська сторона понесла втрати. Один військовослужбовець загинув.

Уже традиційно путінські найманці використали для обстрілів міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, стрілецьку зброю з великокаліберними кулеметами включно.

«З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає», - наголосили у прес-службі.

Як повідомлялось раніше, у «ЛДНР» путінські пропагандисти випускають книги, які прославляють РФ. Виручені з продажу кошти йдуть на підтримку рупорів Кремля у соцмережах.