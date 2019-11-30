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Війна на Донбасі триває. Ворог вкотре використав заборонене озброєння. На жаль, українська сторона понесла втрати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 листопада, у прес-службі Операції об’єднаних сил повідомили, що минулої доби ворог 7 разів відкривав вогонь на Донбасі. На жаль, українська сторона понесла втрати. Один військовослужбовець загинув.
Уже традиційно путінські найманці використали для обстрілів міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, стрілецьку зброю з великокаліберними кулеметами включно.
«З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає», - наголосили у прес-службі.
Як повідомлялось раніше, у «ЛДНР» путінські пропагандисти випускають книги, які прославляють РФ. Виручені з продажу кошти йдуть на підтримку рупорів Кремля у соцмережах.
10:12: В результаті обстрілів російськими найманцями на Донбасі загинув захисник
13:03: Відома українська тату-майстер здивувала новими роботами
11:31: В «ЛДНР» торгують пропагандистським чтивом задля підтримки путінських найманців
10:10: Сором вам, Apple: У Польщі відреагували на скандал з Кримом
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