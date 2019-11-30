Зима в Україні розпочнеться вчасно – синоптик

Аня Мартинюк 30 листопада 2019, 09:41

За даними синоптика Наталії Діденко, зима в Україні з традиційними для цього періоду опадами прийде вчасно. Так, українці побачать мокрий сніг.

Новину передає «Преса України».

Відомий український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 1 грудня в Україні буде значно холодніше, однак опадів не очікується. 2 та 3 грудня поступово із заходу на схід йтиме мокрий сніг.

«На півдні буде більше дощу, хоча окремими ділянками також мокрий сніг можливий. Що одразу стане з нашими дорогами, розуміють усі. Тому краще вже до кінця тижня організувати згідно прогнозу на вівторок-середу своє пересування у подорожах містом, селом чи на трасах. Дебют зими обіцяє бути яскравим)» - зазначила вона.

Як повідомлялось раніше, 30 листопада на заході максимальна температура повітря становитиме +1+4 градусів. На Півночі та у більшості центральних областей +2+5 градусів.

На Сході та на Дніпропетровщині стовпчики термометрів покажуть +3+8 градусів. На півдні +5+10, а в Криму до +12 градусів.