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Українська художниця Уляна Нешева викликала захоплення останніми тату-роботами.
Новину передає «Преса України».
Відомий український тату-майстер Уляна Нешева вразила прихильників новими роботами. На своїй сторінці у соцмережі вона показала татуювання, зроблені клієнтам. А саме калину та гепарда. Уже традиційно татуювання має тонкі та акуратні лінії, що стало своєрідною візитною карткою майстра.
Українська інтернет-спільнота зазначила, що роботи чудові і варті уваги.
«Вам! я б довірила і тату на серці», - зазначили прихильники майстра.
Нагадаємо, Уляна Нешева має серед своїх клієнтів таких знаменитостей, як Надя Дорофєєва, Євген Філатов та інші.
13:03: Відома українська тату-майстер здивувала новими роботами
11:31: В «ЛДНР» торгують пропагандистським чтивом задля підтримки путінських найманців
10:10: Сором вам, Apple: У Польщі відреагували на скандал з Кримом
09:42: Компанія Олексія Порошенка стала акціонером «Міжнародного інвестиційного банку»
08:57: Кримські пристрасті: Аксьонов взявся за чиновника, який пригрозив вбивством ведмедів
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