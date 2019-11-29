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Відома українська тату-майстер здивувала новими роботами

Аня Мартинюк 29 листопада 2019, 13:03
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Відома українська тату-майстер здивувала новими роботами

Українська художниця Уляна Нешева викликала захоплення останніми тату-роботами.

Новину передає «Преса України».

Відомий український тату-майстер Уляна Нешева вразила прихильників новими роботами. На своїй сторінці у соцмережі вона показала татуювання, зроблені клієнтам. А саме калину та гепарда. Уже традиційно татуювання має тонкі та акуратні лінії, що стало своєрідною візитною карткою майстра.

Українська інтернет-спільнота зазначила, що роботи чудові і варті уваги.

«Вам! я б довірила і тату на серці», - зазначили прихильники майстра.

Нагадаємо, Уляна Нешева має серед своїх клієнтів таких знаменитостей, як Надя Дорофєєва, Євген Філатов та інші.

 

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