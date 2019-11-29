У Китаї «Слузі народу -2» дали нагороду

Аня Мартинюк 29 листопада 2019, 12:38

Пригоди Василя Голобородька сподобались китайській аудиторії. Так, фільм «Слуга народу – 2» отримав престижну нагороду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 листопада, стало відомо, що фільм «Слуга народу-2» був названий кращим іноземним фільмом у Китаї. Так, українська стрічка отримала нагороду на фестивалі 2nd Pioneer Art Film Festival. Як відомо, дійство проходило у китайському місті Чунцин.

Про перемогу в даній номінації розповіли у прес-служба студії «Квартал 95», співзасновником якої є президент України Володимир Зеленський.

«Вперше в історії українсько-китайських відносин в рамках Другого Фестивалю PAF в Чунцин пройшли Дні українського кіно. Організатор показів – компанія «Студія «Золоте Руно» за підтримки Державного агентства України з питань кіно, за сприяння Посольства України в Китаї, в партнерстві з Ukraine International Media Culture», - йдеться в повідомленні.

До слова, нагороду отримував представник Держкіно Артем Голосів.