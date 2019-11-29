Журналісти показали антигламурних депутаток ВРУ

Аня Мартинюк 29 листопада 2019, 12:11

Народні обраниці України, які дозволяють собі приходити на роботу у дорогому вбранні, не єдині, хто привертає увагу журналістів. Так, останні показали політиків, які не «заморочуються» з одягом.

Новину передає «Преса України».

Українське видання «Депо» склало список депутаток ВРУ, які не носять на роботі вишуканий одяг. Так, у невибагливому вбранні зазвичай з’являються Євгенія Кравчук, Інна Совсун, Галина Янченко, Юлія Клименко, Ольга Руденко, Галина Васильченко, Ліза Богуцька, Вікторія Підгорна, Галина Третьякова, Соломія Бобровська.

Як повідомлялось раніше, Мережу насмішив образ Наталії Королевської. Як відомо, вона виступила з трибуни ВРУ у повсякденному вбранні, зокрема у білій бейсболці. Інтернет-спільнота зауважила, що вона переплутала Раду зі стайнею.

Також гучне обговорення викликало вбрання Ірини Аллахвердієвої, яка не лише засвітила бюстгальтер у короткому сарафані, а й показала останній дорогий айфон.