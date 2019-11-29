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В «ЛДНР» торгують пропагандистським чтивом задля підтримки путінських найманців

Аня Мартинюк 29 листопада 2019, 11:31
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В «ЛДНР» торгують пропагандистським чтивом задля підтримки путінських найманців

Стало відомо, що у «ЛДНР» продають пропагандистські книжки, які прославляють Росію. Виручені з продажу кошти ідуть на підтримку рупорів Кремля.

Новину передає «Преса України».

За даними пропагандистських ЗМІ «ЛДНР», жителі зон кризової ситуації активно замовляють пропагандистське чтиво. Про це повідомив видавець Д. Бастраков. За його словами, наразі актуальними є книга Валентина Кульчицького «Кодекс чести русского офицера» та «Русский комикс 1935-1945 Королевство Югославия» за 750 та 3100 рублів відповідно, що еквівалентно 280 та 1161 грн.

«УРА! Кодекс честі російського офіцера - повернувся! Спасибі всім, хто оформив передзамовлення і допоміг нам в 4 раз перевидати нашу головну книгу! Запасайтеся подарунками, є підозра, що четвертий тираж розійдеться ще швидше, ніж третій! «Русский комікс» знову повернувся! Майже весь тираж додруківки викуплений за попереднім замовленням, залишилося не більше 50 штук!» - зазначив він.

За попередніми даними, все пропагандистське чтиво реалізовується на сайті видавництва «Чорна сотня». Відомо, що частину коштів від продажу книг підуть на підтримку пропагандистів, які ведуть інформаційну війну у соцмережі.

Мова йде про паблік у соцмережі, який, як пропагандисти самі зазначили, «знаходиться в жалюгідному становищі і є останнім вільним російським донбаським публіком - Зведення від ополчення Новоросії».

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