Чичеріна закликала співаків не виступати у Києві

Аня Мартинюк 29 листопада 2019, 10:48

Одіозна Юлія Чичеріна вирішила нагадати про себе черговою пропагандистською заявою. Так, вона зазначила, що артисти, які виступають у Києві, є спонсорами вбивст жителів Донбасу.

Новину передає «Преса України».

Одіозна прихильниця кремля та бойовиків, які тимчасово орудують на Донбасі, Юлія Чичеріна, звернулась до артистів, які дають концерти в Києві. За її словами, своїми виступами вони «спонсорують вбивство донеччан».

«Ваші концерти це фінансова участь і моральна підтримка вбивств мирного населення Донбасу ЗСУ і нацбатами, навіть якщо ви не знаєте цього і ви за все хороше, за мир і дружбу і любите діточок, особливо своїх - розспівуючи пісеньки в новій західній колонії, колишньої УРСР, ви оплачуєте зарплату і бк вбивцям російських дітей», - зазначила пропагандистка Кремля.

Тим часом контрольовані російські Медіа нагадали, що Чичеріна одна з небагатьох російських артистів, які не бояться підтримувати путінських найманців на Донбасі. До слова, Чичеріна часто дає концерти окупантам та відкрито звинувачує ЗСУ у війні на сході України.