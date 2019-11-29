Сором вам, Apple: У Польщі відреагували на скандал з Кримом

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У польському МЗС обурились через те, що в Apple вирішили «віддати» Крим Росії. Своє невдоволення з цього приводу висловив Марчін Пшедач.
Новину передає «Преса України».
Міністерство закордонних справ Польщі розкритикувало нещодавній випадок з визначенням додатком Apple Криму як російської території. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшедач написав на своїй сторінці у соцмережі, що він розчарований таким ходом подій.
«Дозвольте мені приєднатися до України, висловлюючи розчарування недавнім підходом Apple до Криму, трактуючи його як частину Росії. Нагадаю один очевидний факт: це не так. Сором вам, Apple!» - зазначив він.
Як повідомлялось раніше, російські ЗМІ повідомили, що в Apple визначилися, чий Крим. Так, в додатках продуктів Apple Крим відносили до території РФ. У посольстві України в США одразу відреагували на інцидент та закликали виправити помилку.
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