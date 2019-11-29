Компанія Олексія Порошенка стала акціонером «Міжнародного інвестиційного банку»

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У сім’ї Петра Порошенка справи йдуть добре. Компанія сина експрезидента стала акціонером МІБ.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі АТ «Міжнародний інвестиційний банк» повідомили, що ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія» (ЦЕКК), бенефіціаром якої є син одіозного Петра Порошенка, Олексій, стало акціонером АТ «Міжнародний інвестиційний банк».
Тим не менше, наразі не відомо, у кого були придбані акції та яка їх частка. Як повідомлялось раніше, колишній президент України Петро Порошенко взявся перереєстровувати свій кондитерський бізнес на Олексія Порошенка.
Це означає, що в разі притягнення Порошенка-старшого до відповідальності, його майно конфіскувати не зможуть.
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